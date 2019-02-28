PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Загострення між Індією і Пакистаном: на кордоні відбулася перестрілка

Пакистан сьогодні вранці відрив вогонь з мінометів по населеним пунктам в індійському штаті Джамму і Кашмір.

Індія Пакистан

Про це повідомляє агентство ANI.

У відповідь індійські військові теж відкрили вогонь.

Перестрілка почалася близько 6.00 ранку за місцевим часом і тривала близько години.

А вчора вранці Пакистан оголосив, що його повітряні сили збили два літаки Індії у відповідь на авіаудари індійських військ.

Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається

Раніше Факти ICTV писали, що між Індією і Пакистаном зав’язався серйозний конфлікт. При цьому Індія вже почала будувати бункери у штатах Джамму і Кашмір, які знаходяться на кордоні з Пакистаном.

Фото: Florin Seitan | Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Для захисту населення: Індія будує бункери на кордоні з Пакистаном
Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається
Масштабна пожежа у центрі Делі: в готелі згоріли 17 людей
Народили без згоди: індієць подає в суд на батьків
Ноги роздуло у рази! Пакистанець втратив можливість ходити через укус комара
В Індії батьки поховали новонароджену дівчинку заживо
Масштабна ДТП в Індії: зіткнулося півсотні авто
В Індії автобус зі школярами впав у канал – багато загиблих
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка