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Діснейленд по Зоряним війнам: перші фото та коли відкриють

Кілька журналістів побували в новій локації Діснейленду під назвою Зоряні війни: Край Галактики і розповіли подробиці про новий парк розваг.

Зоряні війни

Журналісти The Hollywood Reporter побували в новій локації Діснейленду, яка називається Зоряні війни: Край Галактики і є найбільшою частиною парку атракціонів, над якою коли-небудь працював Disney.

Місця з всесвіту Зоряних воєн створюються за допомогою акторів, декорацій і спецефектів.

Створена локація буде в стилістиці третьої трилогії фільмів. Місцем дії буде планета Бату, частина якої належить Першому ордену, а частина – повстанцям.

Основними атракціонами стануть Smugglers Run і Rise of the Resistance.

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Діснейленд по Зоряним війнам: перші фото та коли відкриють / 4 фотографии

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В одному з них відвідувачі зможуть взяти участь в “польоті” Тисячолітнього Сокола. Всього до складу екіпажу увійдуть шість осіб: два пілота, два стрілка та два інженера.

У другій подорожі можна буде стати одним з бійців опору і відправитися на секретну місію проти Першого ордена. Для цього атракціону навіть відзняли відео з акторами з фільмів нової трилогії.

Продавців сувенірів гратимуть актори не виходячи з образу. Та й самі сувеніри будуть підібрані так, щоб не відривати відвідувачів від повного занурення.

Для широкої аудиторії локацію відкриють восени 2019 року.

До слова, студія Disney опублікувала план з датою виходу своїх фільмів до 2020 року.

Фото: Disney

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