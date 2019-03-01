Кілька журналістів побували в новій локації Діснейленду під назвою Зоряні війни: Край Галактики і розповіли подробиці про новий парк розваг.
Журналісти The Hollywood Reporter побували в новій локації Діснейленду, яка називається Зоряні війни: Край Галактики і є найбільшою частиною парку атракціонів, над якою коли-небудь працював Disney.
Місця з всесвіту Зоряних воєн створюються за допомогою акторів, декорацій і спецефектів.
Створена локація буде в стилістиці третьої трилогії фільмів. Місцем дії буде планета Бату, частина якої належить Першому ордену, а частина – повстанцям.
Основними атракціонами стануть Smugglers Run і Rise of the Resistance.
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В одному з них відвідувачі зможуть взяти участь в “польоті” Тисячолітнього Сокола. Всього до складу екіпажу увійдуть шість осіб: два пілота, два стрілка та два інженера.
У другій подорожі можна буде стати одним з бійців опору і відправитися на секретну місію проти Першого ордена. Для цього атракціону навіть відзняли відео з акторами з фільмів нової трилогії.
Продавців сувенірів гратимуть актори не виходячи з образу. Та й самі сувеніри будуть підібрані так, щоб не відривати відвідувачів від повного занурення.
Для широкої аудиторії локацію відкриють восени 2019 року.
До слова, студія Disney опублікувала план з датою виходу своїх фільмів до 2020 року.
Фото: Disney