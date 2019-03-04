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Спадщина окупантів: у Латвії закликали не відзначати 8 березня

Святкування 8 березня в Латвії назвали “приниженням жінок”.

Спадщина окупантів: у Латвії закликали не відзначати 8 березня

8 березня має бути скасованим у Латвії як “спадщина окупаційного режиму”.

З такою ініціативою виступив доктор юридичних наук Латвійського університету та дослідник діяльності КДБ Кристине Яриновска, пише Sputnik.

Законність святкування 8 березня в Латвії вчена назвала “приниженням жінок”.

Читайте: Латвію на Євробаченні 2019 представить дует Carousel

Яриновска закликала Сейм вирішити це питання.

До слова, в Україні свято скасовувати не збираються, тому радимо звернути увагу на 7 ідей подарунків на 8 березня для дівчини і дружини.

Фото: Aliaksandr Barouski

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