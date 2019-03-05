Модератори сторінок Британської королівської сім’ї тепер стежитимуть за коментарями на сторінках Кенсингтонського і Букінгемського палаців.

Модератори стежитимуть за сторінками Кенсингтонського і Букінгемського палаців в соцмережах і видалятимуть коментарі, які вважатимуть образливими, повідомляється на сайті Британської королівської сім’ї.

Нові правила повинні допомогти у створенні безпечного середовища на відповідних сторінках для того, аби користувачі могли проводити дискусії, ставити запитання і залишати коментарі.

Модератори видалятимуть коментарі, які є образливими, грубими, або ж містять погрози.

В останньому випадку вони навіть можуть звернутися до правоохоронних органів.

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До слова, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Європі необхідно створити агентство для захисту від кібератак.