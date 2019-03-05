У Новій Зеландії випустили оригінальну соціальну рекламу, в якій водіїв закликають використовувати ремінь безпеки.
Національне транспортне агентство Нової Зеландії випустило плакати з жертвами ДТП, які вижили завдяки використанню ременя безпеки, повідомляє Beltedsurvivors.
– Краще смужка на тілі, ніж в кутку фотографії, – йдеться у повідомленні до соціальної реклами.
Разом з фотографіями постраждалих водіїв написана коротка історія аварій, в які вони потрапили.
Нова кампанія повинна стати нагадуванням для водіїв про заходи безпеки за кермом.
Краще смужка на тілі: у Новій Зеландії випустили рекламу з учасниками ДТП / 5 фотографий
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До слова, у Києві на Гостомельському шосе вантажівка DAF зіштовхнулася з автомобілем Chevrolet Aveo, у результаті чого постраждали п’ятеро осіб.
Фото: Beltedsurvivors
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