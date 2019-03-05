Всесвітній фонд дикої природи (WWF) фінансує угруповання в Азії та Африці, котрі катують і розстрілюють браконьєрів.

Про це повідомляють у журналістському розслідуванні BuzzFeed. У виданні зазначають, що матеріали розслідування написані на основі більше ста інтерв’ю і тисяч документів, в тому числі конфіденційних.

– Працівники WWF влаштовували антибраконьєрські завдання. Долучали до цього людей, яких навчали і оснащували екіпіруванням. Давали ножі, кийки і прилади нічного бачення. Такі воєнізовані формування нападали на місцевих, били і катували їх, а декого вбивали і розстрілювали, – повідомляють BuzzFeed.

WWF організовував та фінансував таємні мережі інформаторів. Також організацію підозрюють у закупівлі зброї для рейнджерів, які виконували роботу. Керівництво фонду знало про таке порушення прав людини, але чомусь мовчало.

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Ще у 2006 році в Непалі рейнджери, займаючись національним парком Читван, схопили місцевого жителя. Його звинуватили у тому, що він наче допоміг синові закопати ріг носорога.

Доказів не знайшли, але чоловіка закатували. Співробітників фонду звинуватили у вбивстві, але справа не знайшла розголосу, тому WWF продовжив фінансувати Читван.

Інший випадок трапився в Камеруні, коли охоронці національного парку Лебек катували 11-річного хлопчика на очах батьків. Село подало скаргу в WWF, але відповіді не дочекалися.

До слова, у WWF відзначили, що порушення прав людини неприпустимі, навіть заради збереження дикої природи. Всесвітній фонд пообіцяв провести незалежне розслідування.

Нагадаємо, анексованому Криму знову пророкують екологічну катастрофу, але тепер через видобуток піску в урочищі Плавні на території Нижньо-Чурбаського хвостосховища.

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