Американська компанія MD Helicopters представила бойовий гелікоптер MD969 Combat Explorer.

Під час виставки Heli-Expo – 2019 компанія MD Helicopters представила розвідувально-ударний гелікоптер MD969 Combat Explorer, повідомляє Defence World.

Новинка створювалася на базі MD 902 Explorer. Головною особливістю гелікоптера є відсутність рульового гвинта.

При такому дизайні реактивний момент від несучого гвинта компенсується за рахунок вентилятора, який встановлений в хвості, а також сопел на хвостовій балці.

Зазначений вертоліт повинна взяти на озброєння армія США.

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MD969 Combat Explorer розвиває швидкість до 300 км/год, а на його тримачі можна встановити озброєння.

До слова, до 2023 року США повинні поставити Польщі 20 високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMAR.

Відео: Cavok Brasil