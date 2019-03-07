PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гаджети

Huawei подала до суду на уряд США

Китайська компанія Huawei подала позов до Федерального суду в Техасі до уряду США через закон, який забороняє купувати продукцію бренду з міркувань безпеки.

Huawei подала до суду на уряд США

Китайська компанія Huawei подала позов до Федерального суду в Техасі до уряду США через закон, який забороняє купувати продукцію бренду з міркувань безпеки, йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті.

У компанії заявили, що заборона є незаконною, тому що Конгрес США не зміг навести жодних доказів на користь цього рішення.

Представники компанії відзначили, що таким рішенням обмежується участь Huawei в чесній конкуренції і завдає шкоди американським споживачам.

ЧитайтеHuawei показала новий бюджетний смартфон

У компанії додали, що через цю заборону компанія не зможе надати американцям просунуті технології 5G.

Нагадаємо, в травні минулого року влада США заявила про намір обмежити надходження телефонів з Китаю компаній Huawei Technologies Co. і ZTE Corp через питання національної та громадської безпеки.

Американські законодавці вважають, що продукція цих фірм може бути використана для шпигунства.

Фото: huawei.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Греції звільнили росіянина, затриманого за запитом України
Тисяча блискавок за 5 хвилин! У небі над Каліфорнією спостерігали рідкісне явище
Главу кінокомпанії Warner Brothers звинуватили в сексуальних домаганнях
Упав між будинками: у США розбився літак
США показали бойовий гелікоптер MD969 Combat Explorer
Марихуана в законі. У вишах США почали готувати фахівців з канабісу
Секрет рослинного м’яса: з чого роблять та яке на смак
Посол США в Україні закликала звільнити керівника САП Холодницького
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка