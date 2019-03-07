Китайська компанія Huawei подала позов до Федерального суду в Техасі до уряду США через закон, який забороняє купувати продукцію бренду з міркувань безпеки.
Китайська компанія Huawei подала позов до Федерального суду в Техасі до уряду США через закон, який забороняє купувати продукцію бренду з міркувань безпеки, йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті.
У компанії заявили, що заборона є незаконною, тому що Конгрес США не зміг навести жодних доказів на користь цього рішення.
Представники компанії відзначили, що таким рішенням обмежується участь Huawei в чесній конкуренції і завдає шкоди американським споживачам.
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У компанії додали, що через цю заборону компанія не зможе надати американцям просунуті технології 5G.
Нагадаємо, в травні минулого року влада США заявила про намір обмежити надходження телефонів з Китаю компаній Huawei Technologies Co. і ZTE Corp через питання національної та громадської безпеки.
Американські законодавці вважають, що продукція цих фірм може бути використана для шпигунства.
Фото: huawei.com