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В Аргентині не розпочався навчальний рік через страйк вчителів

Новий навчальний рік, який повинен був початися в Аргентині 6 березня, так і не стартував через страйк вчителів.

В Аргентині не розпочався навчальний рік через страйк вчителів

В Аргентині навчальний рік не розпочався через те, що педагоги не вийшли на роботу. Вони заявили, що їх зарплати ростуть повільніше, ніж ціни. У 2018 році ціни зросли на 47%, очікується, що у поточному році рівень інфляції перевищить 30%.

Про це повідомляє Ruptly.

У минулому році у Буенос-Айресі, найбільшій провінції Аргентини, вчителям підвищили зарплати на 32%. Зараз вони вимагають підняти зарплати ще на 16%, перш ніж продовжувати трудові контракти на 2019 рік.

Тільки в шести з 24 провінцій країни заняття після літніх канікул почалися вчасно.

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До речі, на вулиці Парижа на мітинг проти висунення на п’ятий термін нинішнього президента Алжиру Абдель Азіза Бутефліки вийшли шість тисяч осіб.

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