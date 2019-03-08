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Гірша за СРСР в часи Холодної війни – польський міністр про Росію

Міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що Росія сьогодні веде себе агресивніше, ніж СРСР.

Гірша за СРСР в часи Холодної війни – польський міністр про Росію

Міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський вважає, що сучасна Росія є більш агресивною, ніж СРСР в часи Холодної війни.

За його словами, навіть тоді СРСР зміг підписати договір щодо ліквідації ракет середньої та малої дальності.

– Вона (Росія – Ред.) сьогодні більш по-імперськи агресивна ніж СРСР у період Холодної війни, адже тоді можна було підписати таку угоду про контроль над озброєнням, а сьогодні її дію припиняють, – сказав Щерський.

Він додав, що світ має бути готовий до того, що РФ більше не виконуватиме умови РСМД.

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До слова, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції через її агресивні дії.

Джерело: Укрінформ

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