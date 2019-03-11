У Латвії завершили будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Росією довжиною в 93 км.

У Латвії завершили будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Росією довжиною в 93 км, пише видання Diena.

За словами прес-секретар Державної прикордонної охорони Латвії Христина Петерсоне, на кордоні також будуть побудовані дерев’яні пішохідні доріжки, патрульні будки і водопропускні труби.

До слова 93 км складає половину від запланованої споруди. Вся довжина забору складе 183,6 км, а його висота – 2,7 метра.

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На будівництво було виділив € 21,168 млн.

Будівництво планують завершити в 2020 році.

У прикордонній службі Латвії відзначили, що на тих ділянках, де вже побудований паркан, значно знизилася кількість порушень.

Такий же паркан будуватимуть на кордоні з Білоруссю, щоб боротися з нелегальною міграцією.

До слова, проект Стіна, який реалізовують українські прикордонники на кордоні з країною-окупантом Росією, готовий на близько 30%.