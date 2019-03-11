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Санкції ЄС через керченську агресію: ЗМІ назвали прізвища 8 росіян

ЗМІ назвали прізвища 8 росіян, проти яких Європейський союз введе санкції через агресію у Керченській протоці.

Санкції ЄС через керченську агресію: ЗМІ назвали прізвища 8 росіян

Прізвища громадян РФ, проти яких ЄС введе індивідуальні санкції через конфлікт у Керченській протоці оприлюднило агентство Інтерфакс-Україна.

Читайте: Вибори РФ у Криму: Кабмін вніс у РНБО пропозиції щодо санкцій

До санкційного списку увійшли: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шипіцин, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Проте поки складно сказати хто саме ці люди.

Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС затвердив пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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