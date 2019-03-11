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Уряд Мей відхилив план ЄС щодо ірландського кордону – ЗМІ

Переговорні групи були в кроці від підписання угоди щодо Brexit.

Уряд Мей відхилив план ЄС щодо ірландського кордону – ЗМІ

ЄС і Велика Британія провалили підписання Brexit після того, як Лондон відхилив план Єврокомісії щодо ірландського кордону.

Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Брюссельські учасники переговорів щодо Brexit провели зустріч за закритими дверима, на якій послам ЄС повідомили, що переговорні групи були за крок від підписання документа.

Однак пропозицію ЄК щодо ірландського кордону все ж було відхилено кабінетом прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, про що вона розповіла по телефону президентові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру.

Читайте: Уряд Великої Британії перестав підтримувати Мей через Brexit – ЗМІ

Наступного разу посли 27 країн ЄС зберуться за столом 21 березня, але переговори проходитимуть без участі Мей.

У свою чергу, телеканал Sky News із посиланням на главу МЗС Ірландії Саймона Ковні повідомив, що Мей у понеділок увечері їде до Страсбурга, щоб обговорити угоду щодо Brexit.

Як відомо, процес Brexit може припинитися, якщо в парламенті Великої Британії не підтримають угоду з ЄС.

Джерело: Reuters, Sky News

Фото: Dreamstime

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