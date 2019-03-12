Велика розмова з президентом – так називалась прес-конференція Лукашенка, стала рекордною за тривалістю. 7 годин 25 хвилин – це на 5 хвилин довше за позаторішню зустріч.

Більше 200 експертів, громадських діячів та журналістів. На конференцію пустили навіть іноземні та незалежні медіа. Останніх цікавить, коли ж Лукашенко врешті піде на спочинок.

Лукашенко уже сам прямо себе називає диктатором. А його прес-секретар Наталя Ейсмонт в інтерв’ю цього тижня заявила, що диктатура – стала так би мовити національною фішкою.

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На російських телеканалах та соцмережах, які мають вплив і на Білорусь, усе більше критикують Лукашенка. Він вкотре потрапив у немилість через непокірність Москві. Не захотів піти на об’єднання Росії і Білорусії.

Росія поступово позбавляє Білорусь пільг. Лукашенко втрачає гроші і заграє із Заходом та Китаєм.

Заперечив він і перехід Білорусі на російський рубль, оскільки Кремль навіть перевести торговельні операції на свою валюту відмовляється.

Для випровадження з країни росіян, запровадили спеціальний закон, який дозволяє видворити іноземця за дрібні адміністративні правопорушення.

Час працює поки проти Росії. Білорусь зменшує кредитну залежність від Москви, збільшує експорт в інші країни, а цього року планує відкрити атомну станцію і зменшити залежність від російського газу.

Істерику у Москві викликали заяви бацьки про необхідність залучення до Мінського процесу і страшно сказати – співпраці Білорусі з НАТО. Ми не можемо сприймати наших сусідів-членів Альянсу як ворогів – сказав Лукашенко.

Крим, Григорович відмовився назвати російським, оскільки його підпис є під Будапештським меморандумом. Що це – продовження гри у загравання із Заходом та шантажу Кремля?

В обмін на лояльність Європа і Америка послабили санкції проти Мінська і зменшили фінансування опозиції. А Кремль намагається приборкати Лукашенка прихованими погрозами поміняти його на майбутніх президентських виборах. Можливо, навіть дочасних. Тож аукціон за вірність бацьки триває далі.

До слова, РФ може втратити єдиного союзника на Заході – Лукашенко.