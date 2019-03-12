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Росіяни незадоволені діями влади і анексованим Кримом – опитування

Росіяни незадоволені діями влади і не готові з власної кишені годувати Крим.

Росіяни незадоволені діями влади і анексованим Кримом – опитування

Соцопитування фіксують в Росії невдоволення жителів діями правлячої верхівки, яка економить на росіянах.

Вони обурені падінням рубля, знецінюванням своїх заощаджень, неможливістю сплачувати кредитні іпотеки і доларові кредити.

Соціологи все частіше говорять про те, що лише кожен шостий росіянин готовий платити за анексований Крим. Адже на першому місці для жителів РФ власне благополуччя.

На думку політичного оглядача Павла Казаріна, небажання росіян платити за територіальне надбання Росії – це ніщо інше як мовчазний протест. Його рівень у суспільстві буде зростати з погіршенням ситуації.

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Наслідком такого безшумного протесту стане небажання суспільства голосувати за владу і пошук альтернативи.

Крім того, для більшості росіян Крим не має особливого значення, це лише абстракція. Вітали ж його анексію тільки тому, що це був верх ментальної величі російського народу.

Як зазначає Павло Казарін, настрої, які зараз зароджуються, нагадують 90-ті роки. Тоді була популярна думка, якщо позбутися баласту у вигляді Центральної Азії, то екоміка відразу почне рости.

Цілком ймовірно, що таким баластом для росіян стане Крим, який вже б’є по їхніх кишенях.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія готується до масштабних навчань в окупованому Криму.

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