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Європарламент виключив РФ зі списку стратегічних партнерів ЄС

Росія більше не може бути стратегічним партнером Євросоюзу, а угода про партнерство і співробітництво 1994 року потребує перегляду.

Європарламент ЄС

Європарламент сьогодні ухвалив резолюцію щодо стану політичних відносин ЄС-Росія.

У документі зазначається, що анексія українського Криму Росією, а також її участь у воєнному конфлікті на Донбасі та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав.

Саме тому, на думку євродепутатів, Росія не може більше розглядатися як стратегічний партнер.

Більш того, у Європарламенті вважають, що ЄС не може повернутис до business as usual у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.

Читайте: Вибори РФ у Криму: Кабмін вніс у РНБО пропозиції щодо санкцій

Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС затвердив пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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