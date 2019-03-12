Росія більше не може бути стратегічним партнером Євросоюзу, а угода про партнерство і співробітництво 1994 року потребує перегляду.

Європарламент сьогодні ухвалив резолюцію щодо стану політичних відносин ЄС-Росія.

У документі зазначається, що анексія українського Криму Росією, а також її участь у воєнному конфлікті на Донбасі та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав.

Саме тому, на думку євродепутатів, Росія не може більше розглядатися як стратегічний партнер.

Більш того, у Європарламенті вважають, що ЄС не може повернутис до business as usual у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.

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Нагадаємо, 6 березня Комітет постійних представників країн ЄС затвердив пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці