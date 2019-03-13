Екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт отримав шість років в’язниці у справі про змову проти США і спробі вплинути на свідків.

Минулого тижня Пол Манафорт вже отримав три роки і 11 місяців за ухилення від сплати податків і шахрайство у банківській сфері.

Про це повідомляє CNN.

У результаті часткового складання покарань Манафорту доведеться провести за гратами сім з половиною років.

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До речі, прокурори США надали судді записку, в якій описується робота колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.