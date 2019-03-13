PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Екс-голова штабу Трампа Манафорт отримав 7 років в’язниці

Екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт отримав шість років в’язниці у справі про змову проти США і спробі вплинути на свідків.

Екс-голова штабу Трампа Манафорт отримав 7 років в’язниці

Минулого тижня Пол Манафорт вже отримав три роки і 11 місяців за ухилення від сплати податків і шахрайство у банківській сфері.

Про це повідомляє CNN.

У результаті часткового складання покарань Манафорту доведеться провести за гратами сім з половиною років.

Читайте: Спецпрокурор звинуватив Манафорта у неправдивих свідченнях

До речі, прокурори США надали судді записку, в якій описується робота колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США чоловік врятував собаку з палаючого будинку
Корупційний скандал у США: багатії влаштували дітей в університети за гроші
ФБР заарештувало зірку Відчайдушних домогосподарок
Конгрес США прийняв ряд законів проти Росії
$250 млн! Пентагон ініціював допомогу Україні
Держсекретар США назвав причетних до кризи у Венесуелі
Facebook подав до суду на двох українців через популярні тести у соцмережі
Селфі з ягуаром: хижак напав на відвідувачку зоопарку (18+)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка