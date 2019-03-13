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У США чоловік врятував собаку з палаючого будинку

У штаті Каліфорнія (США) один з місцевих жителів забіг в палаючий будинок, щоб врятувати собаку.

Пожежа

У штаті Каліфорнія (США) в будинку одного з місцевих жителів почалася пожежа. Хоча сім’я в той момент не знаходилася в приміщенні, Жозе Гусман побіг в палаючий будинок, повідомляє ABC10 News.

Він зробив це тому, що хотів врятувати собаку.

Побачивши пожежу, чоловік одразу ж кинувся в будинок і рятувальники не змогли зупинити його.

Пожежні перестали гасити вогонь, аби пар, який утворюється, не завдав шкоди Жозе.

Незабаром чоловік вибіг з дому з собакою. Жозе зізнався, що вчинив так, оскільки тварина є членом його сім’ї.

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У результаті пожежі герой і собака отримали незначні опіки.

До слова, Кабінет міністрів підтримав законопроект щодо заборони використання диких тварин у цирку.

Фото: Мария Власова (Скріншот)

Відео: Мария Власова

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