Увечері 14 березня з території сектору Гази ХАМАС випустив по Тель-Авіву дві ракети. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги.

Армія Оборони Ізраїлю підтвердила, що дві ракети були випущені з сектору Гази.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, оскільки одну з ракет збила система ППО Залізний купол над Холоном, а інша впала в море.

Водночас багато жителів Тель-Авіва кажуть, що чули вибухи та повідомляють про падіння уламків на житлові будинки.

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Нагадаємо, востаннє значне загострення на Близькому Сході спостерігалося у листопаді 2018 року, коли Ізраїль та сектор Гази обмінялися серією авіаударів. Тоді за два дні загинули щонайменше п’ятеро осіб: четверо жителів Гази і один ізраїльтянин з міста Ашкелон.

Джерело: Foxnews