Росія розглядає можливість застосування малопотужної ядерної зброї для домінування у конфліктах.
Росія планує застосування малопотужної ядерної зброї проти слабких сусідів, щоб випереджати США у військових конфліктах.
Про це заявив високопоставлений генерал США Кертіс Скапаротті, який також є верховним головнокомандувачем силами НАТО в Європі.
За його словами, на новий спосіб ведення війни вказує модернізація збройних систем РФ.
У Пентагоні вважають, що Росія не має можливості вести проти США тривалий конфлікт, де застосовуються звичайні види зброї, на рівних.
Тому РФ вивчає можливість здійснювати ескалацію за допомогою ядерної зброї з метою домінування.
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Скапаротті також висловив заклопотаність через запаси нестратегічної ядерної зброї в Росії.
Як повідомлялося, ЗМІ помітили розміщення ядерних ракет Росії на кордоні з Україною.
Джерело: Голос Америки
Фото: Кертіс Скапаротті