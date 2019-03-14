Росія розглядає можливість застосування малопотужної ядерної зброї для домінування у конфліктах.

Росія планує застосування малопотужної ядерної зброї проти слабких сусідів, щоб випереджати США у військових конфліктах.

Про це заявив високопоставлений генерал США Кертіс Скапаротті, який також є верховним головнокомандувачем силами НАТО в Європі.

За його словами, на новий спосіб ведення війни вказує модернізація збройних систем РФ.

У Пентагоні вважають, що Росія не має можливості вести проти США тривалий конфлікт, де застосовуються звичайні види зброї, на рівних.

Тому РФ вивчає можливість здійснювати ескалацію за допомогою ядерної зброї з метою домінування.

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Скапаротті також висловив заклопотаність через запаси нестратегічної ядерної зброї в Росії.

Як повідомлялося, ЗМІ помітили розміщення ядерних ракет Росії на кордоні з Україною.

Джерело: Голос Америки

Фото: Кертіс Скапаротті