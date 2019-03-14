Американські сенатори проголосували за припинення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, оголошеного 15 лютого президентом США Дональдом Трампом.

За скасування надзвичайного стану проголосували 59 сенаторів, проти – 41.

Серед них 12 однопартійців Трампа, які перейшли на бік демократів.

Дональд Трамп уже заявив у Twitte, що накладе вето на резолюцію сенаторів. Аби його подолати, Конгресу необхідно дві третини голосів в обох палатах, що малоймовірно.

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Нагадаємо, 27 лютого Конгрес також проголосував за резолюцію щодо припинення режиму надзвичайного стану, який 15 лютого оголосив Трамп, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.