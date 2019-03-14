Пентагон запустить дві ракети, що не будуть нести ядерні заряди.

Пентагон у серпні планує провести випробування двох ракет, які країна 30 років не мала права запускати через Договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це розповіли джерела в Міноборони США.

Першою ракетою, яку планують запустити, стане низьколетюча крилата ракета з дальністю польоту в 1 тис. км.

Друга – балістична ракета, що має здатність вражати ціль на відстані від 3 до 4 тис. км.

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При цьому наголошується, що ракети не нестимуть ядерні заряди.

Нагадаємо, Москва слідом за Вашингтоном призупинила участь у ракетному договорі.

Джерело: Associated Press

Фото: CBN