Пентагон запустить дві ракети, що не будуть нести ядерні заряди.
Пентагон у серпні планує провести випробування двох ракет, які країна 30 років не мала права запускати через Договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД).
Про це розповіли джерела в Міноборони США.
Першою ракетою, яку планують запустити, стане низьколетюча крилата ракета з дальністю польоту в 1 тис. км.
Друга – балістична ракета, що має здатність вражати ціль на відстані від 3 до 4 тис. км.
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При цьому наголошується, що ракети не нестимуть ядерні заряди.
Нагадаємо, Москва слідом за Вашингтоном призупинила участь у ракетному договорі.
Джерело: Associated Press
Фото: CBN
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