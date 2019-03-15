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Теракт у Новій Зеландії: австралійський сенатор назвав причину

Австралійський сенатор правого крила назвав імміграційну програму причиною теракту в Новій Зеландії.

Теракт у Новій Зеландії: австралійський сенатор назвав причину

Правий сенатор від Квінсленда Фрейзер Аннінг заявив, що мусульмани тільки сьогодні стали жертвами, а зазвичай вони злочинці.

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Він додав, що категорично проти будь-якої форми насильства і засудив дії стрільців. Однак, у своему коментарі натякнув, що мусульмани також несуть відповідальність за теракт. Причиною він вважає дії мусульман в інших країнах.

– Справжньою причиною кровопролиття на вулицях Нової Зеландії сьогодні є імміграційна програма, яка дозволила мусульманським фанатикам мігрувати в Нову Зеландію, – заявив Аннінг.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив слова сенатора і назвав їх огидними.

Він додав, що праворадикальним екстремістським поглядам немає місця в Австралії.

– Нова Зеландія, як і Австралія, є домом для людей усіх віросповідань, культур і традицій. У жодній з наших країн немає місця для ненависті і нетерпимості, – підкреслив Моррісон.

Нагадаємо, у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 49 людей, є поранені.

Джерело: The Washington Post

Фото: Getty Images

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