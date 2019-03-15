Президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на резолюцію Конгресу США.
Президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Конгресу США щодо скасування надзвичайного стану в країні.
При підписанні документа були присутні генпрокурор США Вільям Барра, міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен та інші члени адміністрації президента.
Президент США вважає своїм обов’язком накласти вето на відповідну резолюцію.
Таким чином Трамп вперше після вступу на посаду застосував право вето президента.
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До слова, Конгрес США почав розслідування зловживань владою президентом країни Дональдом Трампом.
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