Палата представників хоче провести голосування, аби подолати вето, яке президент США Дональд Трамп наклав на резолюцію щодо припинення надзвичайного стану.

В Палаті представників 26 березня планують провести голосування, аби подолати вето президента США Дональда Трампа, яке він наклав на резолюцію щодо припинення надзвичайного стану, повідомляє The Hill.

Аби резолюція набула чинності навіть попри вето Трампа, за неї мають проголосувати дві третини членів верхньої і нижньої палати.

Наразі Демократична партія може розраховувати на підтримку 12 республіканців. Для того, аби резолюція вступила в силу, їм необхідно знайти іще вісім голосів.

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У випадку провалу голосування демократи порушать питання щодо конституційності введеного президентом США надзвичайного стану.

До слова, президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на резолюцію Конгресу.