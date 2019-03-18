PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Міністр Литви: Росія повинна відчути наслідки своєї агресії

Росія має сповна відчути фінансові і дипломатичні наслідки за її агресивні дії в Україні та інших регіонах світу.

Санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія має відчути фінансові, політичні і дипломатичні наслідки за свою агресію в Україні та провокації в інших регіонах світу.

За його словами, дуже важливим стало введення нових санкцій за агресію РФ в Керченській протоці, яке було скоординовано з США і Канадою.

Лінкявічюс додав, що це завдання ЄС – аби Росія зповна відчула наслідки своєю агресії.

Якщо Євросоюз дозволить легітимізувати подібні дії, то у майбутньому ми зможемо побачити щось подібне в іншому регіоні світу.

Читайте: Євросоюз ніколи не визнає Крим російським – Могеріні

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції проти 8 громадян Росії через агресію в Керченській протоці.

Джерело: Укрправда

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Незаконне збагачення: США, ЄС і МВФ просять Раду відкласти закон
Росія хоче провести ще один “референдум” в Криму – Меджліс
Канада розширила список санкцій проти РФ
Туск радить лідерам ЄС відтермінувати Brexit
РФ збільшила поставки зброї на Донбас перед виборами
МЗС Швеції запідозрило російського дипломата у шпигунстві
РФ планує запустити електростанції в Криму у березні – ЗМІ
Brexit без угоди з ЄС – Лондон оприлюднив список можливих заходів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка