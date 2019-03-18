Росія має сповна відчути фінансові і дипломатичні наслідки за її агресивні дії в Україні та інших регіонах світу.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія має відчути фінансові, політичні і дипломатичні наслідки за свою агресію в Україні та провокації в інших регіонах світу.

За його словами, дуже важливим стало введення нових санкцій за агресію РФ в Керченській протоці, яке було скоординовано з США і Канадою.

Лінкявічюс додав, що це завдання ЄС – аби Росія зповна відчула наслідки своєю агресії.

Якщо Євросоюз дозволить легітимізувати подібні дії, то у майбутньому ми зможемо побачити щось подібне в іншому регіоні світу.

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Нагадаємо, ЄС запровадив санкції проти 8 громадян Росії через агресію в Керченській протоці.