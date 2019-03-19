У Китаї готи оголосили селфі-протест в інтернеті, після того як дівчину не пустили в метро з яскравим макіяжем.

У Гуанчжоу (Китай) жінку зупинила служба безпеки метро і змусила зняти темний макіяж, перш ніж потрапити в метрополітен.

Співробітник метро заявив, що дівчина змушена позбутися яскравого макіяжу, аби не викликати у інших пасажирів занепокоєння.

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На такі дії працівників метрополітену китайські готи оголосили селфі-протест у соцмережі Weibo. Дівчата викладають фото в готичному гримі та вбраннях під хештегом #ASelfieForTheGuangzhouMetro.

Метрополітен Гуанчжоу офіційно вибачився і провів розслідування. Співробітника, який допустив таку ситуацію, відсторонили від виконання своїх обов’язків і відправили на перепідготовку.

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