В Японії уряд заборонив бити дітей в якості виховання.

Японський уряд прийняв законопроект, який забороняє фізичні покарання неповнолітніх в якості виховання.

Якщо законопроект приймуть, то застосовувати фізичне насильство по відношенню до дітей заборонять батькам, опікунам та соціальним працівникам.

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На такі заходи уряд Японії пішов після загибелі 10-річної дівчинки у місті Тіба у передмісті Токіо.

Дитина померла після того, як її систематично били, позбавляли їжі і тримали на холоді. Батька дівчинки заарештували.

Японська поліція відзвітувала, що за 2018 рік, жертвами жорстокого поводження стали 1380 дітей, з них 1095 піддалися фізичному насильству, 226 – сексуальному насильству.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: The Japan Times