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Факти / Світ

Гаазький трибунал засудив Радована Караджича до довічного ув’язнення

Апеляційний суд у Гаазі засудив першого президента Сербської республіки Радована Караджича до довічного ув’язнення.

Гаазький трибунал засудив Радована Караджича до довічного ув’язнення

Гаазький трибунал збільшив термін покарання до довічного ув’язнення лідеру боснійських сербів 73-річному Радовану Караджичу.

Читайте: Вбивця 7 тисяч людей: Караджич названий “рушійною силою” етнічних чисток

У березні 2016 році його засудили до 40 років за злочини проти людяності, геноцид боснійських мусульман і військові злочини.

Раніше Факти ICTV писали, що суд у Гаазі кваліфікував анексію Криму як міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ.

Джерело: Reuters

Фото: Getty Images

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