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ЄС готовий відстрочити Brexit – умова

В Євросоюзі готові перенести дату Brexit, якщо парламент Великої Британії підтримає угоду щодо виходу з ЄС наступного тижня.

ЄС готовий відстрочити Brexit – умова

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС може перенести дату Brexit, якщо парламент Великої Британії наступного тижня проголосує за угоду щодо виходу з Євросоюзу.

За словами Туска, він отримав лист прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, в якому вона просить продовжити період перед Brexit до 30 червня.

Глава Європейської ради вважає, що таке продовження можливе.

– Але воно буде прив’язане до позитивного голосування по угоді щодо виходу в Палаті громад, – сказав Туск.

Читайте: Мей попросила ЄС відстрочити Brexit

Він додав, що проведення нових переговорів щодо угоди стосовно Brexit є неможливим.

Питання про час можливої ​​відстрочки виходу Великої Британії з ЄС залишається відкритим.

До слова, члени парламенту Великої Британії заявили, що готові підтримати угоду з ЄС щодо Brexit, якщо Тереза ​​Мей піде у відставку.

Джерело: Укрправда

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