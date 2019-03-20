В Євросоюзі готові перенести дату Brexit, якщо парламент Великої Британії підтримає угоду щодо виходу з ЄС наступного тижня.
Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС може перенести дату Brexit, якщо парламент Великої Британії наступного тижня проголосує за угоду щодо виходу з Євросоюзу.
За словами Туска, він отримав лист прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, в якому вона просить продовжити період перед Brexit до 30 червня.
Глава Європейської ради вважає, що таке продовження можливе.
– Але воно буде прив’язане до позитивного голосування по угоді щодо виходу в Палаті громад, – сказав Туск.
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Він додав, що проведення нових переговорів щодо угоди стосовно Brexit є неможливим.
Питання про час можливої відстрочки виходу Великої Британії з ЄС залишається відкритим.
До слова, члени парламенту Великої Британії заявили, що готові підтримати угоду з ЄС щодо Brexit, якщо Тереза Мей піде у відставку.