Парламент Великої Британії має затвердити угоду з ЄС щодо Brexit, аби відтермінування виходу країни з Євросоюзу було можливим.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз може погодитися на короткострокове відтермінування Brexit, якщо парламент Великої Британії підтримає відповідну угоду з ЄС, пише Tagesspiegel.

За її словами, тільки в такому випадку можливі переговори щодо відтермінування Brexit. Таку ж думку раніше висловив голова Європейської Ради Дональд Туск.

Меркель додала, що в ЄС також ведуться роботи по підготовці до так званого жорсткого Brexit (без угоди з ЄС).

Якщо наступного тижня у Великій Британії не підтримають угоду з Євросоюзом, то він може провести позачерговий саміт щодо Brexit.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Євросоюзу з проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.