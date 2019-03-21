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Нова держава: розкрито плани Путіна щодо збереження влади

Володимир Путін шукає лазівки, щоб обійти конституційний ліміт на президентські терміни.

Нова держава: розкрито плани Путіна щодо збереження влади

Володимир Путін намагатиметься залишитися при владі, об’єднавши Росію і Білорусь.

Про це розповіли близькі до Кремля джерела.

Російський президент хоче очолити нову державу, за допомогою чого має на меті обійти конституційний ліміт на президентські терміни, розповідають джерела.

Крім того, Кремль розглядає і сценарії, схожі на те, що зараз відбувається у Казахстані, де після відходу президента Нурсултана Назарбаєва, пост глави держави таємним голосуванням віддали його дочці.

Читайте: Назарбаєв передав естафету Путіну і Лукашенку: реакція соцмереж на відставку

Як повідомлялося, Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею створення союзу з Росією.

Фото: Кремль 

Джерело: Bloomberg

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