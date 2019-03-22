Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вважає скасування Brexit поганою ідеєю.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що не погоджується з можливістю скасування Brexit і додала, що парламенту важливо вже наступного тижня затвердити угоду з ЄС.

Якщо це станеться, то термін Brexit продовжать до травня. Якщо ж парламент знову відхилить угоду, то його продовжать лише до 12 квітня.

Мей вважає, що уряд і парламент мають поважати вибір британців, який вони зробили під час референдуму щодо Brexit у 2016 році і робити все можливе, аби втілили його результати в життя.

Вона додала, що на острові Ірландія лише тимчасово застосовуватимуть механізм бекстоп.

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Прем’єр-міністр вважає, що Великій Британії потрібно покинути Євросоюз до виборів в Європарламент.

– Було б неправильно брати участь у виборах через три роки після того, як ми вирішили покинути ЄС, – сказала Мей.

Нагадаємо, Євросоюз погодився відкласти процес Brexit до 22 травня цього року.