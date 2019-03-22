Росія перенесла 20 гіперзвукових ракет класу повітря-земля Кинджал на військовий полігон для випробувань.
У США стурбовані тим, що у них поки немає захисту проти зброї такого класу.
– Це означає, що у них є амбіції розвивати дану зброю і що вони приділили пріоритетну увагу цій конкретній програмі, – заявило джерело в американській розвідці.
Зокрема, в липні 2018 року року Кинджали успішно вразили навчальну ціль на відстані 804,6 км.
Також ракети 12 раз запускали з винищувачів МіГ-31, а зараз проводиться підготовка до установки Кинджалів на стратегічних бомбардувальниках.
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Нагадаємо, Володимир Путін раніше розповідав світу про ракету з гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.
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