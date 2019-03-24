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Ми це зробили! Аварійний лайнер Viking Sky дістався суші

Круїзний лайнер Viking Sky з 1373 людьми на борту, у якого відмовили двигуни, дістався суші.

Ми це зробили! Аварійний лайнер Viking Sky дістався суші

Лайнер Viking Sky, у якого біля узбережжя Норвегії відмовили двигуни, прибув до норвезького порту Мольде.

– Ми зробили це, – кричали пасажири, які дісталися суші.

Їх вітали присутні на набережній.

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Нагадаємо, що з круїзного лайнера Viking Sky евакуювали близько 500 з 1373 людей. 20 людей постраждали. У рятувальній операції брали участь три вертольоти.

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