Круїзний лайнер Viking Sky з 1373 людьми на борту, у якого відмовили двигуни, дістався суші.
Лайнер Viking Sky, у якого біля узбережжя Норвегії відмовили двигуни, прибув до норвезького порту Мольде.
– Ми зробили це, – кричали пасажири, які дісталися суші.
Їх вітали присутні на набережній.
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Нагадаємо, що з круїзного лайнера Viking Sky евакуювали близько 500 з 1373 людей. 20 людей постраждали. У рятувальній операції брали участь три вертольоти.
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