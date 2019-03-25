Євросоюз підготував запобіжні заходи, які допоможуть пережити так званий жорсткий Brexit.

В Європейському союзі завершили підготовку до так званого жорсткого Brexit (вихід Великої Британії без угоди з ЄС), якщо парламент Великої Британії не погодить відповідну угоду.

Така підготовка була необхідною через те, що існує велика ймовірність виходу Великої Британії з ЄС без затвердження угоди щодо Brexit.

– З грудня 2017 року було оприлюднено 19 попереджень в різних секторах економіки, прийнято 3 директивні комунікації Єврокомісії, зроблено 19 законодавчих пропозицій, – йдеться у повідомленні.

Зазначені заходи мають зменшити збитки економіки ЄС через нерегульований вихід Великої Британії.

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Підготовлені заходи не замінять угоду щодо Brexit, а тому не здатні вирішити абсолютно всі складнощі, які можуть виникнути під час зазначеного процесу.

Зокрема вони передбачають, що законодавчі акти ЄС перестануть застосовуватися у Великій Британії, через що у громадян і ділових партнерів можуть виникнути серйозні проблеми.

До слова, у ЗМІ Великої Британії закликали прем’єр-міністра Терезу Мей піти у відставку, аби парламент підтримав угоду з ЄС щодо Brexit.