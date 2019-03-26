Європейський парламент схвалив директиву про авторське право в інтернеті.

Директиву про авторське право в інтернеті схвалили 346 євродепутатів, 278 були проти.

Згідно з документом, нові правила передбачають додаткові права для ЗМІ у зв’язку з використанням їхніх публікацій онлайн-платформами.

Так, у статті 11 йдеться про те, що пошукові системи та інтернет-платформи повинні отримувати дозвіл від медіа на демонстрацію їхніх новин користувачам та платити за використання посилань з новинних веб-сайтів.

Документом також передбачена відповідальність для інтернет-гігантів за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

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Нові правила не будуть стосуватися публікацій, розміщених на некомерційній основі в онлайн-енциклопедіях як, до прикладу, Вікіпедія або GitHub.

Крім того, директива дозволяє безкоштовно користуватися матеріалами, які захищені авторським правом, для збереження культурної спадщини.

Директива стане частиною національного законодавства після того, як її ратифікують держави-члени ЄС.

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