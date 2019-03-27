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Через кіберзагрози: Трамп продовжив режим надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп іще на один рік продовжив дію надзвичайного стану, який ввели через загрози у кіберпросторі.

Хакер

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію надзвичайного стану, який у квітні 2015 року ввів його попередник Барак Обама.

Надзвичайний стан було введено через загрози, які існують у кіберпросторі.

Трамп вважає, що кібератаки все ще є великою загрозою для США.

В основному кіберзагрози надходять з-за кордону і негативно впливають на зовнішню політику та економіку США.

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До слова, члени Нижньої палати Конгресу США підтримали законопроект щодо протидії Північному потоку-2.

Джерело: Білий дім

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