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Єльський університет вперше відрахував студента – за $1,2 млн хабара

Єльський університет вперше відрахував студента, який вступив туди за хабар у розмірі $1,2 млн.

Єльський університет вперше відрахував студента – за $1,2 млн хабара

Єльський університет відрахував студента, який поступив за хабар у розмірі $1,2 млн.

Ім’я студента не називають, але відомо, що він пов’язаний з корупційним скандалом, який розгорнувся навколо декількох світових університетів. Це перше відрахування в рамках розслідування щодо корупції в університетах.

На початку березня прокуратура штату Массачусетс розкрила корупційну схему, у якій з 2011 по 2019 роки студенти за хабарі вступали у престижні вузи.

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Батьки студентів, екзаменатори та тренери обвинувачуються у хабарництві. Загалом за вступ до Стенфорду, Єлю, Джорджтауну та Університету Південної Каліфорнії обвинувачують 50 осіб.

Серед фігурантів справи є зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки Фелісіті Хаффман. Вона заплатила $15 тис. за те, щоб її старша дочка поступила в коледж. Суд Лос-Анджелесу оштрафував її на $250 тис.

Нагадаємо, з 2020 року після 1 курсу іноземні студенти будуть складати ЗНО з мови навчання.

Джерело: ВВС

Фото: Pexels

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