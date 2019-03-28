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Без варіантів: британські депутати проти альтернативної угоди по Brexit

Британські депутати відхили 8 альтернативних варіантів угод з ЄС щодо Brexit.

Без варіантів: британські депутати проти альтернативної угоди по Brexit

Британські парламентарі відмовилися від 8 альтернативних варіантів щодо угоди по Brexit:

  • проведення референдуму для затвердження результатів переговорів щодо Brexit;
  • відмова від Brexit;
  • вихід з ЄС без угоди;
  • вступ Об’єднаного Королівства в Європейську асоціацію вільної торгівлі і збереження членства в Європейській економічній зоні;
    участь Британії в європейському митному союзі;
  • укладення преференційних торгових угод з ЄС;
  • збереження членства країни у митному союзі ЄС і узгодження британських торгових правил з правилами єдиного європейського ринку.

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Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку до наступного етапу переговорів щодо Brexit.

Фото: Dreamstime

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