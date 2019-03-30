У Парижі відбулися сутички протестувальників з поліцією. Правоохоронці застосували газ.
У Парижі кілька сотень людей вийшли на вулиці через невдоволення економічною політикою президента Франції Еммануеля Макрона.
Між протестувальниками та поліцією виникли сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Один із демонстрантів постраждав. Його евакуювала поліція.
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PARIS – Lacrymogène contre projectiles. Tensions au #Trocadéro #GiletsJaunes #ActesXX #Acte20 #30Mars2019 #30Mars pic.twitter.com/UbPSPCORZN
— Clément Lanot (@ClementLanot) 30 марта 2019 г.
За порядком в столиці Франції стежать близько 12 тис. поліцейських і жандармів. Крім Парижа, протести відбуваються в Марселі, Кані, Руані, Страсбурзі та Ніцці.
Крім того, в Авіньйоні були проведені профілактичні затримання, в ході яких вилучили молоти, ножі і арматуру.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Лондоні відбулися масові протести через Brexit.
Джерело: Le Parisien
Фото: France Bleu Gironde