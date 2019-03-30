Ввечері 29 березня у Венесуелі втретє за місяць стався блекаут.
У великих містах Венесуели ввечері 29 березня (за місцевим часом) сталося масове відключення електроенергії.
Через блекаут у багатьох будинках була порушена подача води, майже 90% телекомунікаційної мережі країни залишилися без інтернету.
Не може бути забезпечена штатна робота аеропортів і лікарень.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що таку ситуацію спричинив черговий саботаж.
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Проте міжнародні спостерігачі вважають, що блекаут стався через знос електромереж.
До слова, у Венесуелі сили спецслужби національної розвідки затримали одного з головних помічників Хуана Гуаїдо.
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