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Втретє за місяць: у Венесуелі знову стався блекаут

Ввечері 29 березня у Венесуелі втретє за місяць стався блекаут.

Втретє за місяць: у Венесуелі знову стався блекаут

У великих містах Венесуели ввечері 29 березня (за місцевим часом) сталося масове відключення електроенергії.

Через блекаут у багатьох будинках була порушена подача води, майже 90% телекомунікаційної мережі країни залишилися без інтернету.

Не може бути забезпечена штатна робота аеропортів і лікарень.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що таку ситуацію спричинив черговий саботаж.

Читайте: Операція Свобода. Опозиція Венесуели розпочне повалення Мадуро

Проте міжнародні спостерігачі вважають, що блекаут стався через знос електромереж.

До слова, у Венесуелі сили спецслужби національної розвідки затримали одного з головних помічників Хуана Гуаїдо.

Джерело: Deutsche Welle

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