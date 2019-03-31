PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибори президента Словаччини: перемогла активістка та адвокат Зузана Чапутова

Громадянська активістка та адвокат Зузана Чапутова перемогла на президентських виборах у Словаччині.

выборы в словакии

Зузана Чапутова перемогла на виборах президента Словаччини та стала першою жінкою-главою держави.

Чапутова, яка практично не має політичного досвіду, перемогла дипломата і віце-президента Європейської комісії Мароса Шефчовича з правлячої партії у другому турі голосування.

Вона набрала близько 58%, а Шефчович 42%.

Читайте: Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти

До виборів вона була членом ліберальної партії Прогресивна Словаччина, яка не представлена в парламенті.

Зузана Чапутова здобула популярність як юрист, коли вела справу проти незаконного звалища, яка тривала 14 років.

45-річна Чапутова підтримує право ЛГБТ на одностатеві шлюби і усиновлення.

До слова, сьогодні в Україні проходять вибори президента. Факти ICTV стежать за подіями.

Фото: Wikipedia

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка