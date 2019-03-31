Громадянська активістка та адвокат Зузана Чапутова перемогла на президентських виборах у Словаччині.
Зузана Чапутова перемогла на виборах президента Словаччини та стала першою жінкою-главою держави.
Чапутова, яка практично не має політичного досвіду, перемогла дипломата і віце-президента Європейської комісії Мароса Шефчовича з правлячої партії у другому турі голосування.
Вона набрала близько 58%, а Шефчович 42%.
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До виборів вона була членом ліберальної партії Прогресивна Словаччина, яка не представлена в парламенті.
Зузана Чапутова здобула популярність як юрист, коли вела справу проти незаконного звалища, яка тривала 14 років.
45-річна Чапутова підтримує право ЛГБТ на одностатеві шлюби і усиновлення.
До слова, сьогодні в Україні проходять вибори президента. Факти ICTV стежать за подіями.
Фото: Wikipedia