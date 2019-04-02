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У Росії затримали підлітка, у якого знайшли український прапор

У Кірові затримали 17-річного Каріма Зянчуріна, у якого вдома знайшли український прапор.

У Росії затримали підлітка, у якого знайшли український прапор

У Кірові (Росія) затримали 17-річного активіста Каріма Зянчуріна, у якого під час обшуку співробітниками ФСБ був знайдений український прапор.

Також в список підозрілих предметів потрапили книга Бориса Нємцова Путін. Війна і матеріали руху Відкрита Росія Михайла Ходорковського.

У квартиру Каріма Зянчуріна о 6.00 увірвалися чотири співробітника ФСБ в супроводі двох понятих і протягом трьох годин проводили обшук.

– Домашні речі були викинуті на підлогу, меблі зрушені. Звичайний чай з травами хотіли вилучити як наркотичну речовину, – йдеться в повідомленні видання Радіо Свобода.

Під час обшуку були вилучені комп’ютери, телефони, карти пам’яті, флешки.

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Це було зроблено для подальшого вивчення як можливі докази “екстремістської діяльності”.

Після обшуку Каріма разом з батьком доставили до кіровського управління ФСБ.

За версією правоохоронців, підліток читав якісь “екстремістські матеріали” у російській соціальній мережі.

Нагадаємо, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.

Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода

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