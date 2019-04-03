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ЄС більше не переноситиме дату Brexit – Юнкер

Євросоюз не змінить дату Brexit, навіть якщо парламент Великої Британії не ухвалить відповідну угоду з ЄС.

Brexit

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Великої Британії з ЄС більше не відтерміновуватимуть.

За його словами, 12 квітня – остання дата для парламенту Великої Британії, коли можна затвердити угоду з ЄС щодо Brexit.

– Якщо цього не буде зроблено до цієї дати, жодне подальше коротке відтермінування не буде можливим, – сказав Юнкер.

Він додав, що не хоче так званого жорсткого Brexit, проте Євросоюз має бути готовим до такого сценарію.

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До слова, у парламенті Великої Британії розглянули чотири угоди щодо Brexit, проте не підтримали жодну з них.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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