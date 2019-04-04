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Прохід через Керченську протоку має бути вільним – ЄС

Євросоюз закликав Росію забезпечити безперешкодний прохід кораблів через Керченську протоку.

Прохід через Керченську протоку має бути вільним – ЄС

В Євросоюзі заявили, що Росія зобов’язана забезпечити вільний прохід кораблів через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

В ЄС додали, що мілітаризація Криму негативно впливає на безпеку у Чорноморському регіоні, через що СММ ОБСЄ потрібно продовжити спостереження за ситуацією в прибережній зоні Азовського моря.

Євросоюз також стурбований погіршенням ситуації з правами людини в анексованому Криму й недавніми обшуками у кримських татар.

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Крім того, Росію закликали звільнити полонених українських моряків і повернути кораблі, які були захоплені під час російської агресії в Керченській протоці.

До слова, у Росії відреагували на плани НАТО щодо введення чорноморського пакета.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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