Російські медіа рясніють новинами про вибори в Україні. Факти ICTV зібрали найяскравіші матеріали журналістів з РФ про президентські перегони в Україні.

Російські засоби масової інформації досить скрупульозно стежать за виборами президента України.

Результати, коментарі офіційних осіб, заяви кандидатів та їх штабів, а також окремі новини про українські вибори заполонили стрічки новин російських ЗМІ.

Крім того, навіть тригодинні політичні ток-шоу присвячують виборам в Україні.

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Однак, деякі заяви, огляди і думки російських журналістів особливо виділяються на загальному тлі.

Так, уже відома багатьом журналістка і телеведуча Росія-1 Ольга Скабєєва, яка намагалася кілька разів влаштувати українським парламентаріям провокації в ПАРЄ, заявила, що готова провести дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

В ефірі росЗМІ телеведуча зазначила, що говорить абсолютно серйозно, а ось в Україні лише посміялися над цим.

Звичайно не обійшлося і без нацизму. Анатолій Вассерман присвятив цілий розбір заяві Ірини Фаріон, яка виступила з критикою в бік Володимира Зеленського через російську мову.

Також в Росії встигли провести опитування про підтримку кандидатів у президенти України.

Так, в РФ проводять опитування щодо кандидатів на вибори в іншій країні. Цифри в матеріалі навели, проте не пояснили, як середньостатистичних росіян стосується волевиявлення українців.

Також не варто забувати, що чимала частина теле-ефірів російських телеканалів присвячена українським виборам. Наприклад, сьогодні на телеканалі Росія 24 Володимир Соловйов у своєму ток-шоу буде обговорювати аналізи кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського та дебати. Як вони стосуються звичайних росіян – поки теж незрозуміло.

Раніше Факти ICTV писали, что закордонну виборчу дільницю у Мінську (Білорусь) не пустили представників російських ЗМІ.

Фото: olgaskabeeva