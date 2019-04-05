PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Лівії армія Хафтара пішла в наступ на столицю

Наступ армії Халіфи Хафтара на столицю Лівії зупинили на підступах до Тріполі.

У Лівії армія Хафтара пішла в наступ на столицю

У Лівії зупинили армію командувача самопроголошеної Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара, яку він відправив її захопити столицю Тріполі.

Джерела в уряді Лівії, який підтримує ООН, розповіли, що бійці Хафтара захопили місто Гарьян і закріпилися у районі КПП в 27 км від столиці Тріполі.

Там їх взяли в оточення. У результаті операції 150 чоловік з армії Хафтара потрапили у полон.

Читайте: Ассанжа можуть видати поліції Великої Британії – WikiLeaks

Нагадаємо, у Лівії в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, ще десятки зазнали поранень.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка