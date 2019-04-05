Наступ армії Халіфи Хафтара на столицю Лівії зупинили на підступах до Тріполі.
У Лівії зупинили армію командувача самопроголошеної Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара, яку він відправив її захопити столицю Тріполі.
Джерела в уряді Лівії, який підтримує ООН, розповіли, що бійці Хафтара захопили місто Гарьян і закріпилися у районі КПП в 27 км від столиці Тріполі.
Там їх взяли в оточення. У результаті операції 150 чоловік з армії Хафтара потрапили у полон.
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Нагадаємо, у Лівії в результаті вибуху двох автомобілів загинули щонайменше 33 людини, ще десятки зазнали поранень.
Джерело: РИА Новости
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