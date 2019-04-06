У Великій Британії почали видавати оновлену версію паспортів, на обкладинці яких більше немає надпису Європейський Союз.

Паспорти з оновленою обкладинкою почали видавати з 30 березня, тобто наступного дня після запланованого виходу Британії з ЄС. Brexit досі не відбувся, а паспорти уже видають.

Подружня пара з Британії одночасно змінювала паспорти, бо закінчувався термін дії. Чоловікові видали паспорт нового зразка, а дружині старого.

– Забрала сьогодні свій новий паспорт — мій старий закінчується в найближчі кілька місяців. Знайдіть різницю, — написала Сюзана Барон.

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У відомстві пояснили, що стару версію паспортів будуть видавати, доки вони не закінчаться.

– Для британських громадян не буде ніякої різниці, чи користуються вони паспортом, який містить слова Європейський Союз, чи паспортом без цих слів, – пояснила представниця міністерства внутрішніх справ.

До кінця року Велика Британія планує змінити дизайн паспортів на темно-синій як було це до вступу в ЄС.

Нагадаємо, 4 квітня Британський парламент схвалив законопроект про перенесення Brexit.