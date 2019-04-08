Російська агресія проти України стала найбільшим провалом політики Володимира Путіна.

Україна прийняла рішення на користь Європи та взяла чіткий прозахідний курс, незважаючи на російську агресію.

Як зазначив заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофер Робінсон, Україна стала найбільшим провалом Володимира Путіна.

Він також звернув увагу на те, що без імплементації Мінських домовленостей покращення відносин не буде.

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Представник Держдепартаменту США преконаний, що найкращий спосіб завадити планам Росії в Україні – це спільно сприяти тому, щоб Україна йшла до економічного та політичного успіху.

До слова, Крістофер Робінсон заявив, що Північний потік 2 збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів та уповільнить перехід на альтернативну енергетику.

Раніше Факти ICTV писали про те, що держсекретар США МАйк Помпео анонсував спільні санкції США та НАТО проти Росії.

Джерело: Wiener Zeitung